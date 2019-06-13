أبو الغيط: البعض يلعب بالنار في هذه المنطقة

كتبت - إيمان محمود:

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ما جرى من استهداف ناقلتي النفط فى خليج عمان صباح اليوم، يُعدّ تصعيدًا خطيرًا، قائلاً:"البعض يلعب بالنار فى هذه المنطقة ويجب أن ينتبه الجميع".

وقال أبو الغيط - فى كلمته بالجلسة المشتركة لمجلس الأمن الدولى وجامعة الدول العربية التى تقعد فى نيويورك - إنه يجب على مجلس الأمن التحرك للرد على هذه الهجمات، مشيرًا إلى خطورة انتشار المليشيات والجماعات المسلحة التى تقاتل الجيوش النظامية وتتحدى سلطة الدول.خاصة فى ظل تعاظم التهديد التى تمثله الجماعات الإرهابية الذى يتوافر لها الدعم والتمويل والمنابر الإعلامية التى تمكنها من ارتكاب جرائمها وبث خطابها القائم على القتل والكراهية.

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى تحرك مجلس الأمن ضد من يقف وراء تلك الهجمات لحفظ أمن واستقرار الإقليم.