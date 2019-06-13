جونسون يحقق تقدما كبيرا في الجولة الأولى من التصويت على خلافة ماي

لندن - (د ب أ):

حقق وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون تقدما كبيرا في الجولة الأولى من تصويت مشرعي حزب المحافظين على خلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي على زعامة الحزب.

وحصل جونسون على دعم 114 نائبا من بين 313 نائبا، متقدما بفارق كبير عن أقرب منافسيه وزير الخارجية جيرمي هانت الذي حصل على 43 صوتا. وتم إبعاد ثلاثة من المرشحين العشرة للمنصب، وفقا لقواعد الحزب.

وفشل المرشحون أندريا ليدسوم ومارك هاربر وإستير ماكفاي في الحصول على الحد الأدنى، الذي يُقدر بـ17 صوتا، للانتقال للمرحلة التالية من التصويت.