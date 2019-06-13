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    مقتل 7 أشخاص في تفجير انتحاري شرقي أفغانستان

    03:38 م الخميس 13 يونيو 2019
    مقتل 7 أشخاص في تفجير انتحاري شرقي أفغانستان

    تفجير انتحاري - صورة ارشيفية

    كابول - (د ب أ):

    لقى ما لايقل عن سبعة أشخاص حتفهم في تفجير انتحاري، وقع بالقرب من مركبة شرطية في إقليم ننكرهارشرقي أفغانستان، وذلك بحسب ما قاله المتحدث باسم حاكم الإقليم اليوم الخميس.

    وقال المتحدث عطا الله خوجياني إن نحو 11 شخصا أصيبوا في الهجوم، الذي وقع في عاصمة الإقليم جلال آباد. وأضاف أنه لم يتم بعد تحديد هوية الضحايا.

    ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

    ويشار إلى أن مسلحي حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ينشطون بقوة في الإقليم، وعادة ما يشنون هجمات تستهدف القوات الأفغانية والمنشآت الحكومية والمنظمات الدولية.

    تفجير انتحاري فغانستان

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