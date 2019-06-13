يونسكو توافق على نقل مكتبها الإقليمي الى العراق

بغداد - (د ب أ):

أعلنت الرئاسة العراقية اليوم الخميس أن منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) استجابت لدعوة رئيس الجمهورية برهم صالح بنقل مقرها الإقليمي إلى بغداد بدلاً من عمّان.

وأوضح بيان رئاسي عراقي أن "منظمة يونسكو أعلنت هذه الموافقة إثر اتصال هاتفي بين رئيس الجمهورية ومدير عام المنظمة أوردي أزولاي وبالتعاون مع وزارة الثقافة".

وذكر البيان أن الرئيس العراقي أشاد بهذه الخطوة التي اتخذتها يونسكو التي من شأنها تعزيز الشراكة بين العراق والمنظمة، وتطوير الانجازات التي تحققت من خلال دعمها للواقع التربوي والثقافي والعلمي والتراثي في البلاد.

وأضاف الرئيس العراقي أن هذه الاستجابة سوف تنعكس ايجاباً على دور المنظمة وعملها في العراق لا سيما تطوير المناهج الدراسية والتدريب التقني والمهني وبما يعزز قدرات العاملين في مختلف القطاعات الحيوية.