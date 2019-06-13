جدة توضح حقيقة افتتاح أول "ملهى ليلي" في السعودية

كتبت – إيمان محمود:

انتشرت الأنباء حول افتتاح فرع جديد للملهى الليلي "وايت" في مدينة جدة السعودية، ما أثار جدلاً واسعًا، خاصة داخل المجتمع السعودي، الذي تداول الأنباء بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مُعبرًا عن استيائه من هذه الخطوة.

وانتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص مجهول، يصور عملية تجهيز لمكان احتفالات، وهو يقول إنه "تجهيز افتتاح الملهى الليلي"، الذي وصفه بأنه سيكون "ديسكو مُحترم" للعائلات، ويشمل "بار حلال"، لكن لم يتضح هوية هذا الشخص الذي انتشر مقطعه المصور بسرعة البرق.

وفي أول رد رسمي على هذه الأنباء، نفى المشرف العام على موسم جدة المهندس رائد أبوزنادة، بشكل قاطع، وجود أي فعالية مُخلّة بالآداب أو الذوق العام أو مخالفة لأعراف المجتمع، ضمن فعاليات موسم جدة التي تستمر حتى 18 يوليو المقبل.

وفي معرض رده على ما أشيع مؤخرا عن وقوع مخالفات خلال فعاليتي "وايت كلوب" و"نيكي بيتش"، وصف أبوزنادة هذه الشائعات بأنها محض كذب وافتراء، مشددا على أن القائمين على تنظيم الموسم متقيدون بالأنظمة والتشريعات المعمول بها داخل المملكة.

وشدد على أن القائمين على الموسم هم من أبناء وبنات هذا البلد ويعرفون ويعون بشكل كامل ما يتوافق مع رغبات واهتمامات المواطنين والمواطنات بكافة فئاتهم العمرية، وحريصون كل الحرص على تلبيتها بأعلى درجة من الاحترافية في مسعى لكسب رضاهم من جهة، والتعزيز والإعلاء من شأن السياحة الداخلية من جهة ثانية.

ودعا أبوزنادة في سياق تصريحه، عموم المواطنين والمواطنات ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص، إلى عدم الانجراف خلف الفيديوهات مجهولة المصدر والتي قد يخون التعبير بعض من يقومون بتوثيقها، والعودة إلى القنوات الرسمية لموسم جدة سواء على الإنترنت أو في مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على كل المعلومات المتعلقة بفعاليات الموسم بشكل دقيق.

وأطلقت اللجنة المنظمة لفعاليات "موسم جدة" أكثر من 150 فعالية، يعرض أغلبها لأول مرة، بأسعار تنافسية مُخفّضة 25 في المئة عن سعرها الطبيعي العادل، وذلك لتعزز إسهام المملكة في مجالات الفنون والثقافة، والرياضة والترفيه، الذي تشهده المدينة خلال الفترة من 8 يونيو إلى 18 يوليو في خمس وجهات رئيسية داخل المدينة وأخرى حولها.