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    روسيا: استهدفنا المسلحين في إدلب بطلب من تركيا

    12:57 م الخميس 13 يونيو 2019
    روسيا: استهدفنا المسلحين في إدلب بطلب من تركيا

    طائرات سلاح الجو الروسي

    القاهرة – (مصراوي):

    استهدف سلاح الجو الروسي مواقع للمسلحين في محافظة إدلب، بطلب من تركيا وذلك بعد أن استهدفوا نقاط مراقبة للجيش التركي.

    وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن التنظيمات المسلحة شنت مساء أمس هجوما على نقطة مراقبة للجيش التركي، في جبل الزاوية بمحافظة إدلب السورية.

    وأوضحت الوزارة أن الجانب التركي طلب من الجانب الروسي، المساعدة في ضمان أمن الجنود الأتراك ومهاجمة مواقع المسلحين.

    ووفقا للإحداثيات التي أشار إليها الجانب التركي، نفذ سلاح الجو الروسي 4 غارات استهدف من خلالها مواقع تابعة للمسلحين.

    وقالت الوزارة أن الطائرات الروسية قصفت تجمعا كبيرا للمسلحين، ودمرت موقعا للمدفعية التي استخدمها المسلحون لقصف نقطة المراقبة التابعة للجيش التركي.

    وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "التعاون الوثيق بين القيادتين الروسية والتركية في مكافحة الجماعات الإرهابية في سوريا سيستمر".

    سلاح الجو الروسي مسلحين إدلب تركيا

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