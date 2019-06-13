"العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر": استهداف مطار أبها الدولي "جريمة حرب"

الرياض - أ ش أ

أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، اليوم الخميس، الاعتداء المشين الذي استهدف صالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين، واصفة الاعتداء بـ "جريمة حرب".

وأكدت المنظمة- وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- أن استهداف المنشآت المدنية يشكل خطرا كونه يهدد حياة المدنيين، وهو ما تكفله القوانين الدولية لهم من حقوق تمنع استهدافهم.

وأعربت المنظمة، عن قلقها إزاء تصاعد استهداف المطارات والمنشآت والمرافق الحيوية، من خلال الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على السعودية.

من جهته، قال الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري، "إن استهداف مطار أبها الدولي بشكل خاص وغيره من المطارات عامة يعد استهدافا لمنشأة مدنية، كما يعتبر تهديدا للأمن الإقليمي".

يشار إلى أن الاعتداء على مطار (أبها) الدولي أدى إلى إصابة 26 مدنيا من المسافرين من جنسيات مختلفة، من بينهم طفلان سعوديان، وثلاث نساء من جنسيات سعودية ويمنية وهندية، فضلا عن أضرار مادية في صالة المطار.