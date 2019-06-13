  • عاجل:استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان.. وأسعار النفط تقفز )تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    "العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر": استهداف مطار أبها الدولي "جريمة حرب"

    12:56 م الخميس 13 يونيو 2019
    "العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر": استهداف مطار أبها الدولي "جريمة حرب"

    مطار أبها الدولي

    الرياض - أ ش أ

    أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، اليوم الخميس، الاعتداء المشين الذي استهدف صالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين، واصفة الاعتداء بـ "جريمة حرب".

    وأكدت المنظمة- وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- أن استهداف المنشآت المدنية يشكل خطرا كونه يهدد حياة المدنيين، وهو ما تكفله القوانين الدولية لهم من حقوق تمنع استهدافهم.

    وأعربت المنظمة، عن قلقها إزاء تصاعد استهداف المطارات والمنشآت والمرافق الحيوية، من خلال الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على السعودية.

    من جهته، قال الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري، "إن استهداف مطار أبها الدولي بشكل خاص وغيره من المطارات عامة يعد استهدافا لمنشأة مدنية، كما يعتبر تهديدا للأمن الإقليمي".

    يشار إلى أن الاعتداء على مطار (أبها) الدولي أدى إلى إصابة 26 مدنيا من المسافرين من جنسيات مختلفة، من بينهم طفلان سعوديان، وثلاث نساء من جنسيات سعودية ويمنية وهندية، فضلا عن أضرار مادية في صالة المطار.

    هذا المحتوى من

    مطار أبها الدولي العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر جريمة حرب

    الخبر التالى:

    روسيا: استهدفنا المسلحين في إدلب بطلب من تركيا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان