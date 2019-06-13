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    بلجيكا تعتزم استقبال 6 من أيتام مقاتلي "داعش"

    12:53 م الخميس 13 يونيو 2019
    بلجيكا تعتزم استقبال 6 من أيتام مقاتلي "داعش"

    علم بلجيكا

    بروكسل - أ ش أ

    أعلن وزير المالية البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم الخميس، أن بلاده ستستقبل ستة من أيتام مقاتلي "داعش"، قادمين من مخيمات يسيطر عليها الأكراد في سوريا.

    وقال الوزير البلجيكي -في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إن "هؤلاء أطفال وُلِدوا في بلدنا، وهم لا يملكون عائلة الآن"، مشيرًا إلى أن فرنسا وهولندا والنرويج اتخذت إجراءات مماثلة مؤخرًا.

    وأضاف أن قرار استلام الأطفال اُتخذ أثناء جلسة وزارية مصغرة، فيما لم يحدد تاريخا معلوما لعملية التسليم.

    وكانت فرنسا قد تسلمت 12 طفلا مقيما في مخيمي "الهول" و"روج" بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، فيما استقبلت هولندا طفلين هولنديين كانا يقطنان في مخيم "عين عيسى" بمحافظة الرقة شمال شرقي سوريا.

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