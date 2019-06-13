تركيا: إصابة 3 جنود في هجوم على نقطة مراقبة في محافظة إدلب السورية

اسطنبول - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس إصابة ثلاثة جنود في هجوم على نقطة مراقبة بمحافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إن النقطة تعرضت عن عمد " لهجوم" بـ 35 قذيفة هاون من منطقة تسيطر عليها القوات التابعة للحكومة السورية، كما تعرضت بعض المعدات لأضرار.

وقالت تركيا إنها تتواصل مع السلطات في روسيا، حليف الرئيس السوري بشار الأسد.