تركيا: إصابة 3 جنود في هجوم على نقطة مراقبة في محافظة إدلب السورية
12:48 م الخميس 13 يونيو 2019
اسطنبول - (د ب أ):
أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس إصابة ثلاثة جنود في هجوم على نقطة مراقبة بمحافظة إدلب بشمال غرب سوريا.
وقالت الوزارة في بيان إن النقطة تعرضت عن عمد " لهجوم" بـ 35 قذيفة هاون من منطقة تسيطر عليها القوات التابعة للحكومة السورية، كما تعرضت بعض المعدات لأضرار.
وقالت تركيا إنها تتواصل مع السلطات في روسيا، حليف الرئيس السوري بشار الأسد.
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