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    هيئة بحرية نرويجية تؤكد تعرض ناقلة تابعة لـ"فرونت لاين" لهجوم في خليج عمان

    12:44 م الخميس 13 يونيو 2019
    هيئة بحرية نرويجية تؤكد تعرض ناقلة تابعة لـ"فرونت لاين" لهجوم في خليج عمان

    ناقلة نفط

    أوسلو - (د ب أ):

    أكدت "الهيئة النرويجية للشؤون البحرية" تعرض ناقلة تابعة لشركة "فرونت لاين" لهجوم، ولفتت إلى وجود تقارير عن وقوع ثلاثة انفجارات على متن الناقلة.

    ووفقا لمعلومات الهيئة، فقد جرى إجلاء أفراد الطاقم بسلام دون إصابة أي منهم.

    وأضافت في بيان أن هناك أنباء عن اشتعال النيران في الناقلة.

    وذكرت أنه في ضوء حادث اليوم والأنباء عن هجمات تخريبية استهدفت ناقلات نفط الشهر الماضي، فقد تمت مطالبة السفن النرويجية في المنطقة برفع مستويات التأهب ومتابعة التطورات أولا بأول.

    ورغم أنه لم يتضح بعد سبب الحادث الذي وقع اليوم، أوصت الهيئة السفن النرويجية بتجنب المياه الإيرانية.

    خليج عمان شركة فرونت لاين أوسلو هيئة بحرية نرويجية

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