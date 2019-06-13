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    إيداع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المالك سلال السجن المؤقت

    12:40 م الخميس 13 يونيو 2019
    إيداع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المالك سلال السجن المؤقت

    رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المالك سلال

    الجزائر - (د ب أ):
    أمر قاضي التحقيق للمحكمة العليا في الجزائر اليوم الخميس، إيداع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المالك سلال الحبس المؤقت بسجن الحراش.

    وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية على موقعها الالكتروني اليوم أن سلال يتابع بتهم فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال واستغلال الوظيفة.

    كان قاضي تحقيق المحكمة العليا أمر أمس الاربعاء بإيداع رئيس الوزراء السابق، احمد اويحيى، الحبس المؤقت، على خلفية اتهامه بالفساد، وتبديد اموال عمومية، والحصول على امتيازات غير مستحقة، في سابقة أولى في تاريخ البلاد.

    عبد المالك سلال الجزائر حبس قضايا الفساد

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