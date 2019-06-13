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    مقاتلات التحالف تشن غارات جوية على مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية

    11:32 ص الخميس 13 يونيو 2019
    مقاتلات التحالف تشن غارات جوية على مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية

    غارة جوية - ارشيفية

    صنعاء - (د ب أ):

    شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم الخميس سلسلة غارات جوية على مواقع متفرقة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

    وقال سكان محليون ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، إن الغارات استهدفت جبل ذباب شرق صنعاء، ومعسكر القوات الخاصة في منطقة صباحة غرب صنعاء، الى جانب استهداف معسكر الصيانة شمال العاصمة.

    وهزت انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء، كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من على المواقع المستهدفة دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف.

    ولا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء صنعاء بشكل مكثف، دون اطلاق المضادات الارضيّة من قبل الحوثيين.

    ويوم أمس الاربعاء، تعهد التحالف الذي تقوده السعودية باتخاذ إجراءات صارمة عاجلة وآنية لردع من وصفها بـ "الميليشيا الإرهابية"، بعد هجوم شنه الحوثيون على مطار أبها السعودي، ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين.

    غارات جوية الحوثيين صنعاء مقاتلات التحالف اليمن

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