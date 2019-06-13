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    بوليفيا تعتقل "فنان التزوير" المصري

    11:31 ص الخميس 13 يونيو 2019
    بوليفيا تعتقل "فنان التزوير" المصري

    شرطة بوليفيا

    القاهرة - مصراوي:

    مصري اسمه أمجد محمد حسان اختصروه إعلاميا بأنه "فنان بتزوير التأشيرات وبيعها لمن يدفع" من الراغبين بدخول دول الاتحاد الأوروبي كسياح، وقع الثلاثاء الماضي بقبضة الشرطة في أكبر مدينة ببوليفيا، وهي Santa Cruz de la Sierra البعيدة عن العاصمة "لا باس" أكثر من 850 كيلومترا، حيث كان يقيم، متصرفا كأنه قنصل على حسابه الخاص - بحسب ماورد بالعربية.

    اعتقلوه وحققوا معه وصوروه، بعد أن اكتشفوا أنه جاء بخمسة عراقيين نساء ورجالا إلى بوليفيا، كل منهم دفع له 5 آلاف دولار، وفيها زوّر لهم تأشيرات دخول إلى إسبانيا، وفقا لما قرأت عنه "العربية.نت" في موقع قناة Unitel التلفزيونية المحلية بالمدينة، والتي نقلت معلوماتها عمن اعتقله، أي "الجهاز الخاص بمكافحة الجريمة" المعروف بأحرف Felcc اختصارا.

    في الموقع ورد أيضا، أن أمجد البالغ 37 سنة، مساعدا عراقيا اسمه زكريا العوّاس العوّاس، إلا أنه توارى عن الأنظار، فيما الشرطة لا تزال تسعى لاعتقاله.

    وبحسب قناة تلفزيونية، ذكر المذيع ناقلا عن رئيس "جهاز مكافحة الجريمة" أن العراقيين الخمسة تم اعتقالهم في 21 مايو الماضي بعد وصولهم بتأشيرات سياحية إلى مطار Viru Viru الدولي في "سانتا كروز دي لا سييرا" حيث اكتشفوا أن تأشيراتهم مزورة، وأن بطل التزوير هو أمجد الذي أعد تأشيرات دخولهم إلى إسبانيا كسياح قادمين من بوليفيا مسبقا، على أنها من القنصلية الإسبانية بالمدينة، وحين أكدت القنصلية أنها مزورة، أسرعوا إليه واعتقلوه.

    وكانت صحيفة El Deber المحلية بسانتا كروز، نشرت أيضا خبر اعتقال أمجد، ومع الخبر نشرت صورة مساعده العواس، وهي التي تنقلها "العربية.نت" عنها أعلاه، بعد أن وزعها "جهاز مكافحة الجريمة" على وسائل الإعلام، إلا أن الصحيفة لم تنشر تفاصيل شخصية عن المعتقل، ولا فعلت ذلك القناة التلفزيونية.

    شرطة بوليفيا أمجد محمد حسان فنان التزوير الاتحاد الأوروبي

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