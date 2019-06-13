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    بلومبرج: الناقلتان أبحرتا من السعودية والإمارات

    10:11 ص الخميس 13 يونيو 2019
    بلومبرج: الناقلتان أبحرتا من السعودية والإمارات

    ناقلة نفط - ارشيفية

    القاهرة (د ب أ)

    كشفت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لأضرار اليوم الخميس بالقرب من مضيق هرمز كانت أبحرت من السعودية بينما الأخرى من الإمارات.

    ونقلت الوكالة عن الشركة المشغلة للناقلة "كوكوا كاريدجس"، التي كانت تبحر من السعودية إلى سنغافورة وتحمل شحنة من الميثانول، أن الناقلة "تعرضت لأضرار نتيجة ما يُشتبه في أنه هجوم".

    وقالت برنهارد شولته، في بيان، إن "هيكل السفينة تعرض للاختراق من فوق خط المياه على الجانب الأيمن"، وأشارت إلى أن الأنباء تشير إلى سلامة طاقم السفينة وأنا واحدا فقط أصيب بجروح طفيفة.

    تجدر الإشارة إلى أن مضيق هرمز، عند مدخل الخليج، هو ممر مائي حيوي لتجارة النفط حيث يمر منه نحو 40% من النفط المنقول بحرا في العالم.

    أما الناقلة الثانية، وهي "فرونت ألتير"، فكانت أرسلت إشارة استغاثة إلى ميناء الفجيرة في الإمارات. وكانت قد حملت شحنة نفط في أبوظبي، وفقا لبيانات بلومبرج. وهي مملوكة لشركة "فرونت لاين" في النرويج وهي مسجلة في جزر مارشال.

    ولم يصدر على الفور تعليق من فرونت لاين.

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