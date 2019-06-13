أهم التصريحات في 24 ساعة: الأردن لن يستبدل حل الدولتين بطرح اقتصادي

القاهرة – مصراوي:

قالت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات إن الأردن موقفه واضح من الأطروحات حول صفقة القرن مشيرة إلى أنه لا يمكن لأي طرح اقتصادي أن يكون بديلا لحل الدولتين، فيما أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي أن الحوثيين استهدفوا مطار أبها بمقذوف سقط في صالة الوصول، وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران سترد على أي عدوان أمريكي.