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    أهم التصريحات في 24 ساعة: الأردن لن يستبدل حل الدولتين بطرح اقتصادي

    02:00 ص الخميس 13 يونيو 2019
    أهم التصريحات في 24 ساعة: الأردن لن يستبدل حل الدولتين بطرح اقتصادي

    وزيرة الدولة الأردنية لشؤون الإعلام جمانة غنيمات

    القاهرة – مصراوي:

    قالت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات إن الأردن موقفه واضح من الأطروحات حول صفقة القرن مشيرة إلى أنه لا يمكن لأي طرح اقتصادي أن يكون بديلا لحل الدولتين، فيما أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي أن الحوثيين استهدفوا مطار أبها بمقذوف سقط في صالة الوصول، وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران سترد على أي عدوان أمريكي.

    الحكومة الأردنية جمانة غنيمات صفقة القرن تحالف دعم الشرعية مطار أبها حسن روحاني

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