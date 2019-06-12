تركيا تبدأ عملية "المخلب" العسكرية وتقصف مناطق مدنية شمالي العراق

اربيل(العراق) - (د ب ا)

أفاد مصدر حكومي بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء بقيام المقاتلات التركية بقصف مناطق مدنية في المحافظة/570كيلومترا شمال بغداد/.

وقال قائمقام قضاء العمادية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)أن"المقاتلات التركية قصفت اليوم الطريق الرئيسة الذي يربط قضاء العمادية/70كيلومترا شمال دهوك/ بمركز المحافظة،فضلا عن محطة وقود العمادية دون حدوث خسائر بشرية".

وأوضح أن"الموقع الذي تعرض للقصف يبعد حوالي كيلو مترا واحدا عن مركز القضاء، وحوالي 50 متراً عن مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العمادية".

وفي 27 مايو الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من المناطق الجبلية في شمال العراق قواعد انطلاق ضد القوات التركية جنوب شرق تركيا.