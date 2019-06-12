الأردن قبل "ورشة البحرين": لن نستبدل الطرح الاقتصادي بحل الدولتين

القاهرة – مصراوي:

أكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، أن موقف الأردن حول الأطروحات التي تثار عن القضية الفلسطينية، غير قابل للتأويل.

وشددت غنيمات على أن أي طرح اقتصادي لا يمكن أن يكون بديلاً لحل سياسي ينهي الاحتلال ويحقق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي أعلنته الدول العربية هدفًا استراتيجيًا وفق قوانين الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية، أمس، إن الأردن أبلغت البيت الأبيض بالموافقة على حضور "ورشة السلام"، التي تعقد في البحرين، نهاية الشهر الجاري، لدعم الاستثمار في فلسطين.

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة أن حل الدولتين الذي يؤمن به الأردن يجب أن ينصّ على إنهاء الاحتلال من جميع الأراضي التي اغتصبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1967م، ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، وهو شرط أصيل لتحقيق السلام الشامل الذي يشكل متطلبا للأمن والسلم الدوليين.

وأشارت إلى أن الأردن لطالما حذر من تبعات غياب آفاق التقدم نحو حل سياسي، ومن تجذر اليأس جراء استمرار الاحتلال والانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكّدة أنّ الواقع الحالي هو أساس التوتر والصراع، وهو العائق الرئيس أمام تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار في المنطقة.