القاهرة – مصراوي:

أعلنت وزارة الخارجية، الأربعاء، بدء الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بالعاصمة التونسية.

ونشرت وزارة الخارجية صورة تجمع وزير الخارجية سامح شكري مع نظرائه في تونس والجزائر.

وأضافت في تعليق عبر صفحتها الرسمية: "الآن يبدأ الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر و تونس و الجزائر حول ليبيا بالعاصمة التونسية.. بحث سُبل استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا الشقيقة على أجندة الاجتماع."