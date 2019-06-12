أردوغان: أنهينا بالفعل صفقة أنظمة "إس 400" من روسيا

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده أتمت بالفعل صفقة أنظمة الدفاع الصاروخي "إس 400" من روسيا، وبالفعل أتمت الصفقة رغم الدعوة الأمريكية لعدم إتمامها.

وأضاف، الأربعاء، أن أنقرة ستتسلم المنظومة الصاروخية من روسيا الشهر المقبل، مضيفًا بحسب وكالة الأناضول الرسمية التركية أنه تم توقيع الصفقة "بعد أخذ تعهد بالإنتاج المشترك إلى جانب سعرها المناسب".

وكان مسؤولين أمريكيين قالوا إن تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات "إف 35" توقف على نحو أسرع من المتوقع في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا، ردا على عدم تراجع أنقرة عن شراء المنظومة الصاروخية.

وفي هذا الشأن قال الرئيس التركي اليوم الأربعاء، إن تركيا لا تشتري فقط مقاتلات "إف 35" بل شريك في صناعتها أيضًا.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أمهلت تركيا حتى الـ 31 من يوليو المقبل، للتخلي عن شراء أنظمة "إس 400" الصاروخية الروسية للدفاع الجوي.