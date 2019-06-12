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    النمسا: البرلمان يدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة

    08:56 م الأربعاء 12 يونيو 2019
    النمسا: البرلمان يدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة

    برلمان النمسا

    فيينا - (أ ش أ)

    قرر المجلس الوطني النمساوي (البرلمان) بأغلبية الأصوات إنهاء الفصل التشريعي قبل موعده وبالتالي الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد لتكون على الأرجح في 29 سبتمبر المقبل.

    وقالت مصادر برلمانية اليوم /الأربعاء/ إن البرلمان أقر عددا من الأمور التنظيمية المحلية مثل حظر التدخين في المطاعم اعتبارا من أول نوفمبر المقبل وإعطاء إجازة رعاية طفل للأب أيضا.

    وكان البرلمان قد بدأ مناقشات موسعة منذ صباح اليوم في عدد من القضايا أبرزها تقديم المستشارة النمساوية الجديدة بيرجيته بيرلاين أعضاء حكومتها الانتقالية الجديدة إلى البرلمان.

    وتعد حكومة بيرلاين أول حكومة من الخبراء خارج الأحزاب السياسية، وتشكلت عقب فضيحة فساد أطاحت بالائتلاف الحكومي السابق المكون من حزبي الشعب والحرية.

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