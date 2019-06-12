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    ترامب "غير مهتم" بمزاعم تراجع الديمقراطية في بولندا

    08:52 م الأربعاء 12 يونيو 2019
    ترامب "غير مهتم" بمزاعم تراجع الديمقراطية في بولندا

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب أ)

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه "غير مهتم" بما يتردد عن تراجع الديمقراطية في بولندا.

    وأضاف ترامب خلال اجتماعه مع الرئيس البولندي أندريه دودا بالبيت الأبيض: "إنهم لا يريدون التراجع، لن يتراجعوا".

    وقال الرئيس، في إشارة إلى النمو الاقتصادي لبولندا: "إنهم يعلمون أنهم إذا تراجعوا، لن يكون حالهم في نفس المستوى الجيد".

    ورد دودا في غضب وسرعة على المراسل صاحب السؤوال قائلاً: "لقد خدعك أحدهم. لا توجد مشكلة بشأن الديمقراطية في بولندا".

    وقال ترامب: "هذا ما اسمعه".

    دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بولندا

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