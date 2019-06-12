ترامب "غير مهتم" بمزاعم تراجع الديمقراطية في بولندا
واشنطن - (د ب أ)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه "غير مهتم" بما يتردد عن تراجع الديمقراطية في بولندا.
وأضاف ترامب خلال اجتماعه مع الرئيس البولندي أندريه دودا بالبيت الأبيض: "إنهم لا يريدون التراجع، لن يتراجعوا".
وقال الرئيس، في إشارة إلى النمو الاقتصادي لبولندا: "إنهم يعلمون أنهم إذا تراجعوا، لن يكون حالهم في نفس المستوى الجيد".
ورد دودا في غضب وسرعة على المراسل صاحب السؤوال قائلاً: "لقد خدعك أحدهم. لا توجد مشكلة بشأن الديمقراطية في بولندا".
وقال ترامب: "هذا ما اسمعه".
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