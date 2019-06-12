ترامب "غير مهتم" بمزاعم تراجع الديمقراطية في بولندا

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه "غير مهتم" بما يتردد عن تراجع الديمقراطية في بولندا.

وأضاف ترامب خلال اجتماعه مع الرئيس البولندي أندريه دودا بالبيت الأبيض: "إنهم لا يريدون التراجع، لن يتراجعوا".

وقال الرئيس، في إشارة إلى النمو الاقتصادي لبولندا: "إنهم يعلمون أنهم إذا تراجعوا، لن يكون حالهم في نفس المستوى الجيد".

ورد دودا في غضب وسرعة على المراسل صاحب السؤوال قائلاً: "لقد خدعك أحدهم. لا توجد مشكلة بشأن الديمقراطية في بولندا".

وقال ترامب: "هذا ما اسمعه".