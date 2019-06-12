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    الشرطة الاسترالية تطلق الرصاص على شخصين هاجما ضباطًا

    08:01 م الأربعاء 12 يونيو 2019
    الشرطة الاسترالية تطلق الرصاص على شخصين هاجما ضباطًا

    الشرطة الأسترالية

    كانبرا - (أ ش أ)

    أعلنت السلطات الاسترالية إصابة شقيقين، كانا يحملان أسلحة بيضاء، بالرصاص بعد مواجهات مع قوات الشرطة، اليوم/الأربعاء/، في ولاية فيكتوريا جنوب شرقي البلاد.

    وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم أن إصابة المسلحين جاءت بعد أن حاول محققون من وحدة مكافحة الإرهاب الاسترالية استيقافهما للتساؤل عندما كانا في محطة للوقود، مشيرة إلى أن المسلحين قاما بمهاجمة سيارة الشرطة بمن فيها من ضباط ثم تطورت إلى اشتباكات بين الطرفين أطلقت الشرطة فيها الرصاص عليهما.

    وأضافت الشبكة أن الرجلين، 19 و30 عاماً، تم نقلهما إلى إحدى المستشفيات إثر الاشتباكات التي وقعت تحديداً في منطقة "بارناوارثا نورث" الواقعة على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال شرقي مدينة ملبورن بولاية فيكتوريا الاسترالية.

    وأوضحت السلطات الاسترالية أنها تتعامل مع الحادث على أنه اعتداء على رجال شرطة وليس له صلة بالإرهاب.

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    الشرطة الاسترالية اطلاق نار ولاية فيكتوريا

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