  • عاجل:السيسي يصدر قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    المحكمة العليا في الجزائر تقضي بالسجن المؤقت لوزير النقل السابق

    07:29 م الأربعاء 12 يونيو 2019
    المحكمة العليا في الجزائر تقضي بالسجن المؤقت لوزير النقل السابق

    المحكمة العليا بالجزائر

    القاهرة – مصراوي:

    قضت المحكمة العليا في الجزائر، بالسجن المؤقت لوزير النقل السابق، عبد الغني زعلان، بتهم تتعلق بالفساد، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "النهار" الجزائرية.

    وخرج الجزائريون منذ 22 فبراير مطالبين بتغيير النّظام وبمحاكمة رؤوس الفساد وكل من استغلّ منصبه طيلة العشرين سنة الماضية، طوال فترة حكم بوتفليقة، واصفين المحيط المقرّب من بوتفليقة بـ"العصابة"، التي طالبوا بعقابها بالقانون و"إعلاء يد القضاء عليها".

    الجزائر المحكمة العليا وزير النقل الجزائري

    الخبر التالى:

    الشرطة الاسترالية تطلق الرصاص على شخصين هاجما ضباطًا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان