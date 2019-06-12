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    شينزو آبي: لا نريد حربًا جديدة في الشرق الأوسط

    07:16 م الأربعاء 12 يونيو 2019
    شينزو آبي: لا نريد حربًا جديدة في الشرق الأوسط

    رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

    القاهرة – مصراوي:

    قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إنه يمكن تقليل حدة التوتر في المنطقة، وتقليل زعزعة استقرارها، مؤكدًا أن طوكيو لا تريد حربًا جديدة في المنطقة.

    وأضاف في سياق المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، في طهران، اليوم الأربعاء، أن طوكيو ستحول دون وقوع حرب بالمنطقة.

    فيما أكد روحاني، أن بلاده تتطلع إلى الحفاظ على الاتفاق النووي الذي تم إبرامه في العام 2015، مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية.

    وأضاف، أن بلاده لن تبدأ الحرب مع الولايات المتحدة، لكنها سترد على أي عدوان ضدها.

    وأكد روحاني أن إيران تتطلع إلى تعاون مستقبلي مع طوكيو في مجال الأنشطة النووية السلمية، لافتًا غلى أنه يتفق مع اليابان في معارضة التسيلح النووي.

    ورحب الرئيس الإيراني بقرار اليابان حل مشاكل شراء النفط الإيراني والمشاكل المالية.

    ويزور آبي إيران وسط تصاعد في حدة الخلافات بشأن برنامجها النووي، لبحث مع القادة الإيرانيين، خلال الزيارة التي تستغرق يومين، التوتر الحالي بين طهران وواشنطن.

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