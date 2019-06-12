روحاني: نتطلع للحفاظ على الاتفاق النووي وسنرد على أي عدوان أمريكي

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده تتطلع إلى الحفاظ على الاتفاق النووي الذي تم إبرامه في العام 2015، مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية.

وأضاف في سياق المؤتمر الصحفي المنعقد مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في طهران، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تبدأ الحرب مع الولايات المتحدة، لكنها سترد على أي عدوان ضدها.

وأكد روحاني أن إيران تتطلع إلى تعاون مستقبلي مع طوكيو في مجال الأنشطة النووية السلمية، لافتًا غلى أنه يتفق مع اليابان في معارضة التسيلح النووي.

ورحب الرئيس الإيراني بقرار اليابان حل مشاكل شراء النفط الإيراني والمشاكل المالية.

ويزور آبي إيران وسط تصاعد في حدة الخلافات بشأن برنامجها النووي، لبحث مع القادة الإيرانيين، خلال الزيارة التي تستغرق يومين، التوتر الحالي بين طهران وواشنطن.