  • عاجل:نقل تردد "تايم سبورتس" الناقلة لأمم إفريقيا.. اعرف الجديد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    روحاني: نتطلع للحفاظ على الاتفاق النووي وسنرد على أي عدوان أمريكي

    07:11 م الأربعاء 12 يونيو 2019
    روحاني: نتطلع للحفاظ على الاتفاق النووي وسنرد على أي عدوان أمريكي

    الرئيس الإيراني حسن روحاني

    القاهرة – مصراوي:

    قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده تتطلع إلى الحفاظ على الاتفاق النووي الذي تم إبرامه في العام 2015، مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية.

    وأضاف في سياق المؤتمر الصحفي المنعقد مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في طهران، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تبدأ الحرب مع الولايات المتحدة، لكنها سترد على أي عدوان ضدها.

    وأكد روحاني أن إيران تتطلع إلى تعاون مستقبلي مع طوكيو في مجال الأنشطة النووية السلمية، لافتًا غلى أنه يتفق مع اليابان في معارضة التسيلح النووي.

    ورحب الرئيس الإيراني بقرار اليابان حل مشاكل شراء النفط الإيراني والمشاكل المالية.

    ويزور آبي إيران وسط تصاعد في حدة الخلافات بشأن برنامجها النووي، لبحث مع القادة الإيرانيين، خلال الزيارة التي تستغرق يومين، التوتر الحالي بين طهران وواشنطن.

    حسن روحاني إيران الاتفاق النووي أزمة إيران واشنطن
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان