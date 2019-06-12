رئيس البرلمان العربي يطالب الأمم المتحدة بتصنيف "الحوثي" جماعة إرهابية

القاهرة – مصراوي:

قال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، إن استهداف مطار أبها الدولي في السعودية "عمل إرهابي" ارتكبته جماعة الحوثي المدعومة من إيران، مضيفًا أنه "جريمة حرب".

وأدان السلمي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأربعاء، "العمل الإرهابي الجبان"، مطالبًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري بتصنيف "ميليشيا الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة".

كما طالب بملاحقة "قادتها ومموليها وداعميها سواءاً كانوا دولاً أو جماعات، وعلى وجه الخصوص إلزام إيران بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الذي يحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من قبلها" .

وأكد رئيس البرلمان العربي وقوف البرلمان العربي ودعمه التام للمملكة العربية السعودية وما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، متمنياً الشفاء للمصابين.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن "مقذوفًا معاديًا حوثيًا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة".

وأعلن ناطق باسم جماعة الحوثي في اليمن، مسئولية المجموعة المدعومة من إيران عن استهداف برج المراقبة بمطار أبها الدولي جنوبي السعودية.