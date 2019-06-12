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    الأردن يدين الهجوم على مطار أبها ويؤكد دعم السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات

    04:00 م الأربعاء 12 يونيو 2019
    الأردن يدين الهجوم على مطار أبها ويؤكد دعم السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات

    وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

    عمان - (د ب أ):

    أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات اليوم الأربعاء "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف مطار أبها الدولي في السعودية.

    وشددت الوزارة، في بيان، على أن أي استهداف لأمن السعودية هو استهداف لأمن المنطقة، وأن الأردن "يساند الأشقاء في السعودية في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله".

    وشددت وزارة الخارجية، في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على أن "أمن السعودية وأمن الأردن واحد".

    وأعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" في وقت سابق اليوم أن 26 مدنيا أصيبوا من جراء سقوط مقذوف حوثي على مطار أبها الدولي.

    وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الاستهداف.

    وزارة الخارجية الأردنية الأردن السعودية الإرهاب الحوثيين مطار أبها
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