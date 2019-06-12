مترو باريس يلغي التذاكر الورقية ويستخدم البطاقات الممغنطة

باريس - (د ب أ):

أصدر مترو باريس اليوم الأربعاء بطاقات ممغنطة في إطار جهود التخلص نهائيا من التذاكر الورقية وأن تصبح العملية صديقة للبيئة بشكل أكبر.

تستهدف بطاقات نافيجو إيزي بالأخص المستخدمين غير الدائمين والسياح، بحسب شركة "إل دو فرانس" المسؤولة عن وسائل النقل العام في العاصمة الفرنسية.

وتبلغ تكلفة التذاكر الممغنطة 2 يورو(26ر2 دولار) ويمكن أن تستخدم في اتجاه واحد أو لمدة يوم وكذلك تذاكر الحافلات المتجهة إلى المطار. وسوف تباع في كل محطات باريس ويمكن إعادة شحنها في الماكينات.

ومازالت التذاكر التي تستخدم مرة واحدة المصنوعة من الورق متاحة، غير أنه من المقرر أن تخرج تدريجيا من الخدمة بحلول 2020 أو 2021 على الأكثر.

وتقدر الجهات المشغلة للمترو أن أكثر من 500 مليون تذكرة ورقية تباع سنويا، وينتهي بها الحال في القمامة أو في الشوارع بعدما لا تعود مستخدمة.

وقالت الشركة: "تذكرة المترو التي يتم إلقائها ببساطة في الشارع تحتاج لعام للتحلل شأنها تقريبا شأن عقب السيجارة".

ويستخدم بالفعل الكثير من الباريسيين تذكرة نافيجو القائمة لإعادة الشجن في توافدهم الشهري أو السنوي على المحطة. غير أنه يجب طلب هذه التذكرة بالتحديد وهي شخصية.