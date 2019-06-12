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    زعيمة حزب ميركل: لا يجوز مقارنة ترامب ببوتين وأردوغان

    01:49 م الأربعاء 12 يونيو 2019
    زعيمة حزب ميركل: لا يجوز مقارنة ترامب ببوتين وأردوغان

    انجريت كرامب

    برلين - (د ب أ):

    دافعت رئيسة الحزب الميسيحي الديمقراطي في ألمانيا، أنجريت كرامب-كارينباور، عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الانتقادات المبالغة فيها - من وجهة نظرها- ضده.

    وقالت خليفة المستشارة أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب اليوم الأربعاء خلال المؤتمر الألماني-الأمريكي في برلين: "عندما يتم ذكر الرؤساء ترامب وبوتين وأردوغان في توقيت واحد خلال المناقشات في ألمانيا في كثير من الأحيان، فإن هذه مسافات متساوية لا يمكن قبولها".

    وذكرت كرامب- كارينباور أنه يمكن انتقاد ترامب مثلما يحدث بالفعل من قبل المعارضة في الولايات المتحدة على سبيل المثال أو صحفيين مستقليين، وقالت: "لكن الفارق الجوهري بين الولايات المتحدة وروسيا على سبيل المثال أن الصحفيين هناك يمكنهم أداء عملهم بدون عوائق، بينما يمثلون في روسيا أمام القضاء في محاكمات صورية".

    وأعربت كرامب-كارينباور عن اعتقادها بأن تولي ترامب الرئاسة عزز مجددا "انعكاسات معادية لأمريكا" كانت موجودة من قبل، موضحة أنه من المهم لذلك توضيح الفارق بالمقارنة بروسيا.

    أنجريت كرامب الحزب الميسيحي الديمقراطي دونالد ترامب أنجيلا ميركل ألمانيا بوتين أردوغان الولايات المتحدة روسيا

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