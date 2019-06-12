زعيمة حزب ميركل: لا يجوز مقارنة ترامب ببوتين وأردوغان
برلين - (د ب أ):
دافعت رئيسة الحزب الميسيحي الديمقراطي في ألمانيا، أنجريت كرامب-كارينباور، عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الانتقادات المبالغة فيها - من وجهة نظرها- ضده.
وقالت خليفة المستشارة أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب اليوم الأربعاء خلال المؤتمر الألماني-الأمريكي في برلين: "عندما يتم ذكر الرؤساء ترامب وبوتين وأردوغان في توقيت واحد خلال المناقشات في ألمانيا في كثير من الأحيان، فإن هذه مسافات متساوية لا يمكن قبولها".
وذكرت كرامب- كارينباور أنه يمكن انتقاد ترامب مثلما يحدث بالفعل من قبل المعارضة في الولايات المتحدة على سبيل المثال أو صحفيين مستقليين، وقالت: "لكن الفارق الجوهري بين الولايات المتحدة وروسيا على سبيل المثال أن الصحفيين هناك يمكنهم أداء عملهم بدون عوائق، بينما يمثلون في روسيا أمام القضاء في محاكمات صورية".
وأعربت كرامب-كارينباور عن اعتقادها بأن تولي ترامب الرئاسة عزز مجددا "انعكاسات معادية لأمريكا" كانت موجودة من قبل، موضحة أنه من المهم لذلك توضيح الفارق بالمقارنة بروسيا.
الخبر التالى:الرئيس الجديد لكازاخستان يؤدي اليمين الدستورية
-
1153
-
584
-
421
-
399
-
371
-
217
-
209
-
200
-
166
-
147