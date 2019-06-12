البحرين تؤكد على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران

المنامة - (د ب أ):

أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين اليوم الاربعاء على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران ووقف دعمها للعمليات الإرهابية المتكررة.

جاء ذلك في سياق إدانة وزارة خارجية البحرين بشدة استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية والذي أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص من بينهم أطفال ونساء.

ووصفت الوزارة ، في بيان صحفي بثته وكالة أنباء البحرين ( بنا) اليوم ، العمل بـ "الإرهابي الذي قامت به ميلشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن"، قائلة "عمل إجرامي جبان آخر يستهدف المدنيين الأبرياء ويخالف كل القوانين الدولية الإنسانية والأعراف الدولية".

وأضافت أنها "وإذ تعرب عن خالص تمنياتها بالشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي، فإنها تؤكد على وقوف مملكة البحرين التام وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، ودعمها التام في كل مساعيها وجهودها الرامية للقضاء على العنف والإرهاب واستتباب الأمن والسلام في المنطقة والعالم".

وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قال إن استهداف "الاٍرهاب الحوثي لمطار أبها الدولي جنوبي السعودية هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني و أدى الى وقوع إصابات بين الأبرياء" .

وأضاف وزير الخارجية البحريني ، على صفحته الرسمية بموقع توتير اليوم ، أن "المطلوب هو موقف دولي واضح و صارم تجاه الاٍرهاب الحوثي و الدعم الايراني المتوفر له ".

وكان "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أعلن اليوم أن 26 مدنيا أصيبوا من جراء سقوط مقذوف حوثي على مطار أبها الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي تأكيده أن "مقذوفا معاديا حوثيا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة".

وأوضح المالكي أن من بين المصابين ثلاث نساء وطفلين، مضيفا أن الصاروخ تسبب في أضرار مادية بصالة المطار.

وكانت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين في اليمن ذكرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم أنه تم استهداف مطار أبها بصاروخ كروز.

وأكد الناطق باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة انصار الله الحوثية العميد يحيى سريع أن استهداف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية يأتي في إطار الرد على "جرائم" "العدوان" وحصاره الجائر.

وقال سريع إن "صاروخ كروز الذي أطلق اليوم على مطار أبها استهدف برج المراقبة وأصاب هدفه بدقة عالية ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة"، مشيرا إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار.