خبراء مفرقعات يحققون في طرد مشبوه عُثر عليه قرب مركز شرطة بالسويد

ستوكهولم - (د ب أ):

يحقق خبراء مفرقعات سويديون اليوم الأربعاء في طرد مشبوه، تم وضعه في مدخل مركز شرطة في مدينة لينكوبينج جنوب البلاد.

وقالت الشرطة إنها لم تتلق أي تهديدات.

وكإجراء احترازي، تم إقامة منطقة أمنية حول مركز الشرطة، وإخلاء مدرسة قريبة وإعادة التلاميذ إلى منازلهم وإغلاق العديد من المباني الحكومية والشركات.

وقالت المحكمة الجزئية بالمدينة إنه لم يتم عقد أي محاكمات اليوم الأربعاء.

ومركز الشرطة واحد من عدة مكاتب بمنطقة "جارنيسونين" وهي منطقة عسكرية سابقة، تم وقف العمل بها في أواخر تسعينيات القرن الماضي.

وكانت مدينة "جارنيسونين"، على بعد حوالي 175 كيلومترا جنوب غرب ستوكهولم قد شهدت انفجارا قويا يوم الجمعة الماضي، حطم النوافذ وألحق أضرارا بالعديد من المباني، مما تسبب في إصابة حوالي 20 شخصا بشكل طفيف.

وتم نقل عدد ضئيل منهم إلى المستشفيات.