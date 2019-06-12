إعصار "فايو" القوي يصل إلى سواحل ولاية جوجارات الهندية غدا

جوجارات(الهند) - (د ب أ):

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أنه من المرجح أن يعبر إعصار "فايو" القوي سواحل ولاية جوجارات الهندية صباح غد الخميس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن الهيئة قولها إن سرعة الرياح التي وصلت إلى ما بين 145 و155 كيلومترا في الساعة، ربما ترتفع إلى 170 كيلومترا في الساعة، وقت وصولها لليابسة.

ووجهت نصائح للصيادين بعدم المغامرة والاقتراب من سواحل ولايات كيرالا وكارناتاكا وماهاراشترا وجوجارات ومنطقة "لاكشادويب" اليوم.