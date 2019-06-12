مؤشر عالمي يظهر أن العالم أصبح "أكثر أمانا" على نحو طفيف رغم الصراعات

لندن - (د ب أ):

ذكر معهد بحثي اليوم الأربعاء، أن العالم أصبح أكثر أمانا على نحو طفيف، للمرة الأولى في خمسة أعوام، مضيفا أنه رغم ذلك يظل "أقل سلاما حاليا وبشكل كبير مقارنة بعقد مضى".

وصنف مؤشر السلام العالمي لعام 2019 الذى يصدره معهد الاقتصاد والسلام البحثى ، أيسلندا على أنها الدولة الأكثر سلاما في العالم للعام الحادي عشر على التوالي، وذلك استنادا إلى 23 عاملا بينها الصراعات الداخلية والخارجية والإنفاق العسكري والإرهاب والقتل وجرائم أخرى.

وحلت أفغانستان في أسفل المؤشر، تلتها سوريا وجنوب السودان واليمن والعراق، وفقا للدراسة الاستقصائية التى أجراها معهد الاقتصاد والسلام، ومقره سيدني.

وأشارت الدراسة إلى أن الدول الأوروبية شكلت 17 من أكثر 25 دولة سلمية.

وحققت أوكرانيا أكبر تحسن منذ عام 2018 ، في حين سجلت نيكاراجوا أشد درجات التدهور.

وأفادت الدراسة بأن أكثر من 400 مليون شخص يعيشون في مناطق ذات "مستويات منخفضة من الهدوء وخطر كبير يتعلق بتغير المناخ"، مشيرة إلى أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تتعرض لأخطر العوامل البيئية التي تزيد من حدة النزاعات.

وأضافت أن نحو 103 ملايين شخص في ثمانية من الدول الأقل سلاما يعيشون في "مناطق تشهد مناخا شديد الخطورة".

وقال ستيف كيليليا، مؤسس المعهد البحثي إنه بـ "تحليل عميق (لبيانات الدراسة الاستقصائية) تبين أن هناك مزيجا من الاتجاهات الإيجابية والسلبية".

وأضاف: "في الوقت الذي بدأت فيه الصراعات التي هيمنت على العقد الماضي، مثل العراق وسورية، في التراجع ، برزت صراعات جديدة في اليمن ونيكاراجوا وتركيا، مما أدى إلى تراجع البلدان العشرة في أسفل المؤشر بأكثر من المتوسط العالم، مما يزيد عدم المساواة العالمية في السلام ".