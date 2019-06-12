الزعيم الكوري الشمالي يعرب عن ثقته بأن القمة مع بوتين ستؤتي ثمارها

بيونج يانج - (أ ش أ):

أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون اليوم الأربعاء عن ثقته القوية في أن الاتفاقات التي توصل إليها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أبريل الماضي ستؤتي ثمارها، وستحقق مزيدا من التقدم في العلاقات الإستراتيجية والتقليدية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم كيم قال - في رسالة تهنئة أرسلها إلى بوتين بمناسبة اليوم الوطني لروسيا - " إن مسؤولية مشتركة للبلدين هي وضع تقاليد الصداقة الثمينة التي دامت قرونا فى مرحلة أعلى" ، وأضاف " أؤمن إيمانا راسخا بأن التفاهم والاتفاقيات المشتركة التي تم التوصل إليها في أول اجتماع مهم لنا، ستؤتي ثمارها، ونتيجة لذلك، فإن علاقات الصداقة الإستراتيجية والتقليدية بين كوريا الشمالية وروسيا ستحقق مزيدا من التقدم."

والتقى كيم وبوتين في أواخر أبريل في مدينة فلاديفوستوك الحدودية الروسية في أول قمة لهما على الإطلاق. واتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وفي الرسالة التي وجهها إلى بوتين، وصف كيم قمة أبريل بأنها مناسبة كبيرة وهامة وضعت علاقة وثيقة مخلصة وجيدة بيننا وفتحت تاريخا جديدا للصداقة بين كوريا الشمالية وروسيا.