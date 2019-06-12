بريطانيا: أمريكا طلبت رسميا تسليم مؤسس موقع ويكيليكس

لندن - (أ ش أ):

أكدت وزارة الداخلية البريطانية أن وزارة العدل الأمريكية طلبت رسميا منها تسليم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس إلى الولايات المتحدة، لمواجهة اتهامات بالتآمر لاختراق أجهزة كمبيوتر للإدارة الأمريكية وانتهاك قانون يتعلق بالتجسس.

ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الأربعاء عن متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية قوله: "أسانج اعتقل فيما يتعلق بطلب تسليم مؤقت من الولايات المتحدة الأمريكية. إنه متهم بجرائم تشمل إساءة استخدام الكمبيوتر والكشف غير المصرح به عن معلومات تتعلق بالدفاع الوطني" ، وأضاف :" تلقينا الآن طلب التسليم الكامل. ولم يكن لدى محامي أسانج أي تعليق فوري".

كانت الشرطة قد أجبرت مؤسس ويكيليكس في 11 أبريل الماضي على الخروج من سفارة الإكوادور القريبة من متجر هارودز في وسط لندن. ولجأ أسانج إلى السفارة هناك في عام 2012 عندما كانت السلطات السويدية تلاحقه لاستجوابه في تحقيق عن واقعة اعتداء جنسي.