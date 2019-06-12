ترامب يبلغ الكونجرس بنشر قوات أمريكية في اليمن "لمحاربة القاعدة وداعش"
واشنطن- (د ب أ):
أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونجرس بنشر عدد محدود من العسكريين الأمريكيين في اليمن، "لمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش".
وجاء في رسالة من الرئيس الأمريكي لقيادات الكونجرس بمجلسيه: "لا تزال الولايات المتحدة تعمل مع حكومة جمهورية اليمن والقوى الإقليمية الشريكة للقضاء على التهديد الإرهابي الذي تمثله هاتان الجماعتان".
وأضاف أنه "منذ تقرير التحديث الدوري الأخير ، نفذت قوات الولايات المتحدة عددا من الغارات الجوية على عملاء القاعدة في جزيرة العرب في اليمن ومنشآتها ، ودعمت العمليات التي تقودها الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليمن لتطهير محافظة شبوة من القاعدة في جزيرة العرب".
وتابع: "القوات المسلحة الأمريكية مستعدة أيضا للقيام بضربات جوية ضد أهداف داعش في اليمن".
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