ترامب يبلغ الكونجرس بنشر قوات أمريكية في اليمن "لمحاربة القاعدة وداعش"

واشنطن- (د ب أ):

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونجرس بنشر عدد محدود من العسكريين الأمريكيين في اليمن، "لمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش".

وجاء في رسالة من الرئيس الأمريكي لقيادات الكونجرس بمجلسيه: "لا تزال الولايات المتحدة تعمل مع حكومة جمهورية اليمن والقوى الإقليمية الشريكة للقضاء على التهديد الإرهابي الذي تمثله هاتان الجماعتان".

وأضاف أنه "منذ تقرير التحديث الدوري الأخير ، نفذت قوات الولايات المتحدة عددا من الغارات الجوية على عملاء القاعدة في جزيرة العرب في اليمن ومنشآتها ، ودعمت العمليات التي تقودها الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليمن لتطهير محافظة شبوة من القاعدة في جزيرة العرب".

وتابع: "القوات المسلحة الأمريكية مستعدة أيضا للقيام بضربات جوية ضد أهداف داعش في اليمن".