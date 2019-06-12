  • عاجل:"حرارة وشبورة".. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)- اضغط للتفاصيل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    حول العالم في 24 ساعة: المعارضة السودانية تدعو لتعليق العصيان المدني

    02:00 ص الأربعاء 12 يونيو 2019
    حول العالم في 24 ساعة: المعارضة السودانية تدعو لتعليق العصيان المدني

    المعارضة السودانية

    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها دعوة قوى الحرية والتغيير المعارضة في السودان، الثلاثاء، إلى تعليق العصيان المدني والإضراب بشكل مؤقت، مشيرة إلى إن المجلس العسكري الانتقالي تكبد خسائر سياسية كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

    المعارضة السودانية العصيان المدني وزارة الخارجية وزارة الخزانة الأمريكية سامح شكري الجيش السوري

    الخبر التالى:

    أهم التصريحات في 24 ساعة: عودة الإنترنت في السودان يهدد الأمن القومي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    الأخبار المتعلقة

    اعلان

    باقى المحتوى

    باقى المحتوى

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان