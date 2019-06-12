حول العالم في 24 ساعة: المعارضة السودانية تدعو لتعليق العصيان المدني

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها دعوة قوى الحرية والتغيير المعارضة في السودان، الثلاثاء، إلى تعليق العصيان المدني والإضراب بشكل مؤقت، مشيرة إلى إن المجلس العسكري الانتقالي تكبد خسائر سياسية كبيرة خلال الفترة الأخيرة.