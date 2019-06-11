آبي وروحاني يبحثان النزاع الأمريكي الإيراني

طوكيو - (د ب أ)

يتوجه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي غدا الأربعاء إلى إيران في زيارة تستغرق يومين وسط تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن.

وأعلنت الحكومة اليابانية أنه من المقرر أن يجري آبي، الذي يعتبر أول رئيس وزراء ياباني يزور إيران منذ 41 عاما، محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني غدا الأربعاء ومرشد الثورة الإيرانية علي خامنئى بعد غد الخميس.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدى سوجا، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء "إنه وسط التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، يخطط أبي لتشجيع إيران، وهى قوة إقليمية، للتحرك قدما لتخفيف التوتر خلال اجتماعات الزعماء " .

وتأتي جولة أبي إلى الجمهورية الإسلامية مع مناسبة مرور 90 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بين الدولتين هذا العام .