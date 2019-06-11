ماكرون: سأجري "محادثات شاملة" مع بوتين في الأسابيع القليلة المقبلة

موسكو - (د ب أ)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، إن على أوروبا أن تحافظ على الحوار مع روسيا وأن تستعيد ديناميكيات العلاقات ، وإنه ،على وجه الخصوص ، سيعقد محادثات شاملة مع الرئيس فلاديمير بوتين في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف ماكرون فى مقابلة مع شبكة تلفزيون سويسرية إنه :"يتعين على أوروبا ، التي أؤمن بها ، وذات التعددية القطبية ، والتى أدافع عنها ، أن تبني قواعد جديدة من الثقة والأمن مع روسيا ، ويجب ألا تتفق مع حلف شمال الأطلسى (الناتو) فحسب، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء نقلا عن ماكرون .

وأوضح ماكرون في مقابلة مع قناة آر تي أس التليفزيونية السويسرية إن الأمر يحتاج فقط إلى بناء [علاقات] بين أوروبا وروسيا .