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    ماكرون: سأجري "محادثات شاملة" مع بوتين في الأسابيع القليلة المقبلة

    11:51 م الثلاثاء 11 يونيو 2019
    ماكرون: سأجري "محادثات شاملة" مع بوتين في الأسابيع القليلة المقبلة

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

    موسكو - (د ب أ)

    قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، إن على أوروبا أن تحافظ على الحوار مع روسيا وأن تستعيد ديناميكيات العلاقات ، وإنه ،على وجه الخصوص ، سيعقد محادثات شاملة مع الرئيس فلاديمير بوتين في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

    وأضاف ماكرون فى مقابلة مع شبكة تلفزيون سويسرية إنه :"يتعين على أوروبا ، التي أؤمن بها ، وذات التعددية القطبية ، والتى أدافع عنها ، أن تبني قواعد جديدة من الثقة والأمن مع روسيا ، ويجب ألا تتفق مع حلف شمال الأطلسى (الناتو) فحسب، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء نقلا عن ماكرون .

    وأوضح ماكرون في مقابلة مع قناة آر تي أس التليفزيونية السويسرية إن الأمر يحتاج فقط إلى بناء [علاقات] بين أوروبا وروسيا .

    إيمانويل ماكرون أوروبا روسيا بوتين

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