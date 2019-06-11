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    ترامب يصف منافسه المحتمل بايدن في انتخابات 2020 بالغبي والخاسر

    09:44 م الثلاثاء 11 يونيو 2019
    ترامب يصف منافسه المحتمل بايدن في انتخابات 2020 بالغبي والخاسر

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب أ)

    وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة العام المقبل، السياسي الديمقراطي جو بايدن، بأنه "غبي" و"خاسر".

    وأعرب ترامب في واشنطن اليوم الثلاثاء عن ترحيبه الشديد بخوض معركة انتخابية أمام بايدن في 2020، وقال :" أعتقد أنه الأضعف ذهنيا" وتابع أن " المتقدمين الديمقراطيين الآخرين يتمتعون بطاقة أكبر بكثير منه".

    وقال ترامب/72 عاما/ إن بايدن/76 عاما/ يبدو مختلفا عما كان عليه في السابق وقال إنه صار أكثر بطئا " فعندما يذكر أحد الناس اسمي في خطاب 76 مرة، فإن لديه مشكلة".

    وبدوره وصف بايدن ترامب أثناء ظهور له في ولاية ايوا الأمريكية بأنه يمثل " تهديدا وجوديا" لأمريكا.

    يذكر أن النائب الأسبق للرئيس الأمريكي يعد واحد من بين أكثر من 20 سياسيا ديمقراطيا يعتزمون التقدم لمنافسة ترامب، وتشير استطلاعات الرأي حتى الآن إلى تقدم بايدن على بقية المتقدمين الديمقراطيين.

    وتبدأ الانتخابات الداخلية في الحزب الديمقراطي لاختيار المرشح الذي سينافس ترامب، في فبراير 2020.

    يذكر أن ترامب يعتزم التوجه إلى ولاية ايوا اليوم حيث إن لديه أكثر من موعد هناك.

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