المبعوث الأمريكي إلى سوريا لـ"مصراوي": داعش يعيد تجميع عناصره في إدلب

كتب - محمد عطايا:

قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، إن الصراع تصاعد بمنطقة إدلب في الآونة الأخيرة، حيث تشهد تنامي قدرات لتنظيمات إرهابية، أبرزها هيئة تحرير الشام، المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي، ومجموعات أخرى.

وأضاف جيفري، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن تنظيم داعش وجد الفرصة للتجمع مرة أخرى في إدلب السورية، جراء الصراع المستمر منذ فترة في المنطقة.

وكانت روسيا وتركيا وقعتا اتفاقية لوقف إطلاق النار في إدلب، فضلا خلال قمة سوتشي التي عقدت بين رئيسي الدولتين في سبتمبر الماضي.

وزعم المبعوث الأمريكي لسوريا، أن الأكثر خطورة في الوقت الحالي في إدلب، هو قصف الجيش السوري الروسي مناطق تجمع المدنيين، لافتًا إلى أن ذلك عمل على تأجيج الصراع.

وتابع أنه يجب على الجيش السوري عدم استخدام الأسلحة الكيماوية خلال قصفه للمدينة، حتى لا يزيد من المعاناة هناك، ويجبر آلاف المواطنين على النزوح خارج أرضهم.

وشدد جيفري، على أهمية العودة إلى اتفاقية وقف إطلاق النار بين روسيا وتركيا الموقعة في سبتمبر الماضي، لضمان استقرار الأوضاع.

ويشن الجيش السوري بمساعدة حليفته روسيا هجمات على مناطق تجمع الفصائل المسلحة والإرهابية في إدلب، "لتطهير المنطقة" من العناصر الإرهابية.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع الشهر الجاري، روسيا والقوات الحكومية السورية على وقف قصف محافظة إدلب في أعقاب بيان أصدره الكرملين أشار فيه إلى أن موسكو ستواصل دعم هجوم تشنه الحكومة السورية هناك منذ شهر.