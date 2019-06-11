"العسكري السوداني": خدمة الإنترنت لن تعود حاليًا لأنها تهدد الأمن القومي

القاهرة – مصراوي:

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي، الثلاثاء، إن خدمة الإنترنت لن تعود في الوقت الحالي لأنه "مهدد للأمن القومي".

وتحدث كباشي في تصريحات لصحيفة "الانتباهة" السودانية، أن قوات من السلطات الأمنية الحكومية قامت ببعض التجاوزات خلال عملية اقتحام اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن لجنة قانونية تواصل عملها لإيضاح الأمور، ومضيفًا أن الضباط المتجاوزين سيتم تقديمهم لمحاكمات خلال 72 ساعة.

ويواجه السودانيون انقطاعًا "شبه كامل" لخدمات الإنترنت منذ أسبوع، حيث انقطعت خطوط اتصال الإنترنت الأرضية في السودان منذ الساعة الـ12 من ظُهر أمس الاثنين (بالتوقيت العالمي)، بعد أسبوع من توقّف الخدمة على الهواتف المحمولة، بحسب أحدث قياسات منظمة "نت بلوكس"- وهي منظمة غير حكومية معنيّة بمُراقبة حرية الإنترنت حول العالم.

وأكّد تجمّع مهنيي الاتصالات والتقنية، الذي يُعبر عن شريحة العاملين بمجالات تقنية المعلومات والاتصالات في السودان، توقّف خدمة الإنترنت عبر الكابلات الأرضية "إيه دي إس إل" من شركة "سوداتل"، التي كانت تمثل آخر خيار للوصول للإنترنت في السودان.

وذكر التجمّع في منشور على صفحته عبر فيسبوك، الاثنين، أنه لم يتبقَ الآن سوى شبكات الألياف الضوئية الخاصة بشركتيّ "كنار" و"سوداتل"، ولكن لضخامة تكلفتهما فإن هذه الخدمة نادرا ما تتوفر للأفراد.