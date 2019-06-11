المعارضة السودانية تدعو لتعليق العصيان المدني "لإعادة ترتيب الأوضاع"

القاهرة – مصراوي:

دعت قوى الحرية والتغيير المعارضة في السودان، الثلاثاء، إلى تعليق العصيان المدني والإضراب بشكل مؤقت، مشيرة إلى إن المجلس العسكري الانتقالي تكبد خسائر سياسية كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف بيان رسمي أن قوى الحرية والتغيير في سلسلة اجتماعات حول المسار السياسي والميداني في المرحلة الحالية والمقبلة، من أجل نقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية.

وذكر البيان أن تجربة العصيان المدني أكدت عظمة الشعب السوداني في فرض إرادته، والتحكم بزمام أموره، بجانب أنه "خلال ثلاثة أيام من الصمود التاريخي تم تنفيذ العصيان بنسبة مرتفعة جداً وعلى جميع المستويات الحيوية في جميع المدن السودانية".

واعتبرت قوى الحرية والتغيير الإجماع المدني حول العصيان بمثابة رسالة واضحة للمجلس العسكري حول "مكامن قوة وجبروت الشعب السوداني".

أوضح البيان أيضًا أن تعليق العصيان المدني والإضراب السياسي يأتي بشكل مؤقت "لإعادة ترتيب هذه الأوضاع بحيث تستمر المقاومة بشكل أقوى وأكبر".

وكان المجلس العسكري الانتقالي أعلن أن الحياة كانت طبيعية في السودان على الرغم من دعوات العصيان المدني، في حين وصل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد إلى البلاد لبدء عملية وساطة بين طرفي الأزمة في السودان.