بيان من وزارة الخارجية حول وفاة 3 مصريين في روسيا

القاهرة – مصراوي:

تتابع السفارة المصرية في موسكو حادثي غرق لثلاثة مواطنين في روسيا، وأشارت في بيان رسمي إلى أنها حرصت على معرفة ملابسات الحادثين والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وصرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن السفارة المصرية في موسكو تتابع "باهتمام بالغ" حادثي الغرق اللذين وقعا لثلاثة من المواطنين المصريين المقيمين في روسيا في مدينتي أولينوفسك وتشيبوكساري.

وتواصلت السفارة مع السلطات المحلية في مدينة أولينوفسك فور تلقيها أنباء غرق المواطنين عبد الرحمن جمال طه أحمد، وأحمد صابر السيد غالي، فضلا عن التواصل مع السلطات المعنية في مدينة تشيبوكساري فور علمها بوفاة المواطن كيرلس ولسن وليم محبوب.

وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن السفارة حرصت على الوقوف على ملابسات الحادثين، بالإضافة إلى الحرص على التواصل مع أسر الضحايا في هذا الصدد.

كما ذكر بيان وزارة الخارجية أن السفارة قامت بجهود مكثفة من أجل سرعة نقل جثامين المواطنين إلى أرض الوطن، وتم إنهاء إجراءات نقل الجثامين، والتي من المنتظر أن تنقل يوم الخميس المقبل.