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    وزير الخارجية يتوجه غدا إلى تونس للمشاركة في اجتماع ثلاثي حول ليبيا

    06:44 م الثلاثاء 11 يونيو 2019
    وزير الخارجية يتوجه غدا إلى تونس للمشاركة في اجتماع ثلاثي حول ليبيا

    وزير الخارجية سامح شكري

    القاهرة – مصراوي:

    يتوجه وزير الخارجية سامح شكري غدا الأربعاء إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا، والذي يُعقد دورياً بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر.

    وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المنتظر أن يشهد اجتماع تونس بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعراض سبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا، بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي الشقيق.

    واختتم حافظ بالإشارة إلى أن اجتماع تونس يأتي استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة للآلية الوزارية الثلاثية حول ليبيا، والتي تُعقد بالتناوب بين عواصم تلك الدول، حيث استضافت القاهرة الاجتماع الأخير يوم 5 مارس 2019.

    سامح شكري وزارة الخارجية تونس ليبيا الجزائر

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