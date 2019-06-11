"نزار زكا" عقب وصوله إلى لبنان: ذهبت إلى إيران بدعوة رسمية فاختطفوني

بيروت - (أ ش أ)

قال المواطن اللبناني نزار زكا، إنه تعرض للاختطاف من قبل السلطات الإيرانية، على الرغم من أن ذهابه إلى طهران عام 2015 كان في ضوء دعوة رسمية وجهت إليه بالحضور، مشيرا إلى أنه لن يخوض في الوقت الحالي في تفاصيل عملية الاختطاف التي تعرض لها في إيران والتحقيقات الباطلة والمحاكمة الصورية التي عقدت ضده.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده زكا، من داخل قصر بعبدا الجمهوري، عقب وصوله إلى العاصمة اللبنانية بيروت على متن طائرة لبنانية خاصة، بصحبة مدير جهاز الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد ألقى القبض على الخبير في تكنولوجيا المعلومات نزار زكا عقب حضوره مؤتمرا علميا في طهران في شهر سبتمبر من العام 2015 ، واتهمته السلطات الإيرانية بالتخابر لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وقُضي بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات.

وأعلنت السلطات الإيرانية مطلع شهر يونيو الجاري، الموافقة على الإفراج عن نزار زكا، بموجب عفو خاص قالت إنه "بمناسبة عيد الفطر واستجابة لطلب الرئيس اللبناني ميشال عون".

وقام "زكا" فور دخوله البهو الرئيسي لقصر بعبدا، بالتلويح بعلامة النصر بيديه أمام كاميرات الفضائيات، قبل دخوله إلى صالون الاستقبال للقاء أفراد أسرته - الذين كانوا في انتظاره – لدقائق قليلة ثم أعقب ذلك اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون.