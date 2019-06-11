مسرور بارزاني رئيسًا لحكومة كردستان العراق

القاهرة - (مصراوي):

انتخب برلمان إقليم كردستان؛ اليوم الثلاثاء، بأغلبية أصواته مستشار مجلس أمن الإقليم والقيادي في الحزب الديمقراطي مسرور بارزاني، رئيساً لحكومة الإقليم المقبلة.

وحصل بارزاني على 87 صوتاً من بين 97 نائباً حضروا جلسة البرلمان.

وكان الحزب الديمقراطي أكبر الأحزاب الكردستانية بزعامة مسعود بارزاني، رشّح مسرور بارزاني، 50 عاماً، لمنصب رئيس حكومة إقليم كردستان الجديدة، فيما رشح رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني لمنصب رئاسة الإقليم.

ويحيل برلمان كردستان ترشيح مسرور بارزاني إلى رئاسة إقليم كردستان لتصدر مرسوماً رئاسياً بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأدى رئيس وزراء إقليم كردستان السابق ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني، أمس الاثنين، اليمين كثاني رئيس للإقليم بعد الزعيم الكردي مسعود بارزاني، في مراسم نُظمت بحضور رسمي عراقي إقليمي ودولي واسع.

وقانونيا؛ يمنح مسرور بارزاني 30 يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للمصادقة عليها، وسط توقعات بإسراعه بتنفيذ مهمته خلال وقت أقل مع وجود توافق على ترشيحه؛ ما يبشر بحكومة ائتلافية في ظل وجود معارضة نيابية ضعيفة.

وحصل الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 30 سبتمبر 2018 في إقليم كردستان، على 45 مقعداً في برلمان كردستان المكون من 111 مقعدا، فيما حل الاتحاد الوطني ثانياً وحصل على 21 مقعدا، وحركة التغيير 12 مقعدا، وحراك الجيل الجديد حلّ رابعاً بـ 8 مقاعد.