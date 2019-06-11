نزار زكا.. "جاسوس أمريكا" الذي سجنته إيران وتوسّط لبنان لتحريره

كتبت – إيمان محمود:

بعد مرور أربع سنوات، قضاها اللبناني نزار زكا، مسجونًا لدى إيران بتهمة التجسس، خرج اليوم عائدًا إلى بيروت بصحبة مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، الذي ذهب إلى طهران لإنهاء الترتيبات اللازمة.

وانتقل اللواء ابراهيم الاحد الى إيران واجتمع الاثنين مع زكا لأكثر من ساعة، إذ قدم له زكا باقة ورد وقالب حلوى تعبيرًا عن شكره له، وفور وصوله قال له اللواء ابراهيم: "كما وعدتك في الزيارة الاخيرة أن المرة المقبلة سأصطحبك معي أتيت لأوفي هذا الوعد وسنعود غدا سويا إلى بيروت".

أعلن التلفزيون الإيراني، أن طهران "ستفرج خلال ساعات" عن زكا" الذي يحمل الإقامة الأمريكية الدائمة، والمعتقل منذ، 2015 بتهمة التجسس في إيران لصالح واشنطن.

وقال ابراهيم لرويترز أنه سيصطحب زكا معه في طائرة خاصة الى لبنان على أن ينتقل وإياه مباشرة إلى قصر بعبدا.

وأكد اللواء ابراهيم للوكالة الأمريكية، أن إطلاق سراح زكا غير مرتبط بأي عملية أخرى وهي منفصلة تماما وتجري بحسب ما تم الاتفاق عليه تماما بين الرئيس اللبناني والسلطات الإيرانية.

لماذا أفرجت طهران عن زكا؟

منذ اعتقاله، تستمر الاتصالات بين السلطتين اللبنانية والإيرانية للإفراج عن زكا، وفي 3 مايو الماضي، أرسل وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، إلى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، تضمّنت طلباً بإصدار عفو خاص عن زكا بمناسبة شهر رمضان.

وفي 10 مايو، اجتمع الرئيس اللبناني والسفير الإيراني في لبنان، وطلب عون نقل كتاب رسمي إلى نظيره الإيراني حسن روحاني يطلب فيه العفو عن زكا.

ويبدو أن طلب عون يجني ثماره، إن قالت صحيفة "صبح نو" الإيرانية، أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، هو من أقنع الإيرانيين بالإفراج عن زكا.

وأعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، الثلاثاء، أن طهران وافقت على الإفراج عن زكا بعد أن استلمت "السلطة القضائية قبل يومين طلبا في هذا الصدد بالإفراج المشروط عن المدان".

وأضاف أن الرئيس اللبناني أيضًا طلب في رسالة، المساعدة فيما يتعلق بهذا المواطن، لافتًا إلى أن هذا الطلب جرى دراسته في إطار اللوائح القانونية.

وأوضح إسماعيلي أنه "وفقًا للدستور، فإن الأشخاص الذين حُكم عليهم بالسجن 10 سنوات إذا قضوا ثلث مدة العقوبة على الأقل، وكان لديهم حسن السلوك والدلائل تشير إلى أنهم لن يرتكبوا جريمة بعد الإفراج عنهم، فقد يتم إصدار إفراج مشروط عنهم فيما إذا أكد قاضي المحكمة هذا الموقف.

وقال إسماعيلي إنه "بناء على طلب رئيس الجمهورية وتأكيد حزب الله اللبناني، بأن هذا الشخص لن يرتكب جريمة بعد الإفراج عنه، فقد وافقت المحكمة اليوم على الإفراج المشروط عن نزار زكا".

من هو نزار زكا؟

نزار زكا هو لبناني، وحاصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، وعمل خبيرًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أثناء إقامته في الولايات المتحدة.

وعُيّن رئيساً للسياسة العامة في التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات (WITSA) والأمين العام للمنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات.

اختفى زكا بعد وصوله إلى طهران في 11 سبتمبر عام 2015، بينما كان يلبّي دعوة رسمية من نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة شاهيندوخت مولافردي لحضور مؤتمر عن دور المرأة في التنمية المُستدامة، تحت عنوان "ريادة الأعمال والتوظيف".

ثم تبين لاحقا اعتقاله هناك بتهمة أمنية وحكم عليه فيها بالسجن 10 سنة.

ومن زنزانته التي يبلغ طولها مترين وعرضها متراً فقط، خاض نزار زكا تجربة الانتخابات النيابية الفرعية الأخيرة التي تمت في مدينة طرابلس بترشّحه لإيصال قضيته ومعاناته في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يرزح تحتها.