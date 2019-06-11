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    الأمن اللبناني يوقف 38 سورياً شرق البلاد

    01:01 م الثلاثاء 11 يونيو 2019
    الأمن اللبناني يوقف 38 سورياً شرق البلاد

    الأمن الداخلي اللبناني-أرشيفية

    بيروت - (د ب أ):

    أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني اليوم الثلاثاء 38 سورياً بينهم ثماني نساء و17 طفلاً في بلدة الصويري بالبقاع الغربي لدخولهم خلسةً إلى الأراضي اللبنانية.

    وقال بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إن ذلك يأتي نتيجةً للمتابعة والرصد، وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سورية إلى لبنان.

    وسلّم الموقوفون، بحسب البيان، " إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".

    الأمن الداخلي اللبناني سوريا لبنان

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