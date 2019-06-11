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    وزير الخارجية العماني يزور بغداد غدا الأربعاء

    12:49 م الثلاثاء 11 يونيو 2019
    وزير الخارجية العماني يزور بغداد غدا الأربعاء

    وزير الشؤون الخارجية العُماني يوسف بن علوي

    بغداد- (د ب أ):

    أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف اليوم الثلاثاء أن وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله سيبدأ غدا الأربعاء زيارة رسمية إلى بغداد.

    وقال الصحاف، في تصريح صحفي اليوم، إن وزير خارجية سلطنة عمان سيزور العراق يوم غد لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وايجاد مناخات لمقاربات للأزمات في المنطقة بشأن أهم التحديات والمخاطر والفرص والامكانيات في المنطقة.

    وقررت سلطنة عمان في 12 مايو الماضي إعادة فتح سفارتها في بغداد.

    كانت دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم سلطنة عمان والسعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات، قد قطعت العلاقات مع العراق عقب غزو الاخيرة لدولة الكويت في عام 1990.

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